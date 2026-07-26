الفيوم.. حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق بمركز ومدينة سنورس

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم، برئاسة محمد فتحي إمام، حملات صباحية ومسائية مكثفة بشوارع وطرق مدينة سنورس، والوحدات القروية التابعة للمركز.

شملت الأعمال؛ تنفيذ حملة مسائية مكبرة بشوارع وطرق مدينة سنورس، لرفع تجمعات القمامة ومخلفات سوق السبت، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمداخل وميادين المدينة. كما قامت الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية بحملة نظافة صباحية بالطرق الرئيسية وطريق سنهور/سنورس، وطرق عدد من توابع القرية، بالإضافة إلى حملة مسائية بشوارع القرية.

وقامت وحدة بيهمو برفع 30 طن قمامة وأتربة في حملة نظافة مكثفة بشوارع وطرق بيهمو والكعابي الجديدة، كما تم تنفيذ حملة نظافة وتمهيد وتسوية للطرق بقرية السعيدية شملت عدداً من طرق توابع القرية، والممشى السياحي لبحيرة قارون.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين كفاءة الطرق بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.