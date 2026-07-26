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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرصة أخيرة.. الأهلي يحسم رحيل ثنائي الشباب إلى دجلة

النادى الأهلى
النادى الأهلى
القسم الرياضي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل الثنائي الشاب يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين إلى صفوف نادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب قائمة الفريق الأول استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر خاصة أن مسؤولي الأهلي توصلوا إلى اتفاق نهائي مع إدارة وادي دجلة بشأن انتقال اللاعبين إلى صفوف الفريق، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الناديين انتهت بالاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ويأتي قرار الأهلي في ظل السياسة التي يتبعها النادي خلال الميركاتو الصيفي، والتي تستهدف منح العناصر الشابة فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم مع أندية أخرى، بما يساهم في اكتسابهم الخبرات اللازمة، خاصة في ظل صعوبة حصولهم على دقائق لعب كافية داخل الفريق الأول خلال الموسم.

عموتة يجهزه للانضمام إلى تدريبات الأهلي 
كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب وصول المغربي سفيان بن جديدة، لاعب الأهلي الجديد والمنضم حديثًا من صفوف المغرب الفاسي، إلى القاهرة تمهيدًا لبدء مشواره مع القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «المنتخب» المغربية، فإن سفيان بن جديدة من المنتظر أن يصل إلى القاهرة اليوم أو غدًا، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بانتقاله إلى الأهلي، تمهيدًا للانتظام في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز اللاعب فور وصوله، بهدف رفع معدلات جاهزيته البدنية والفنية، قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويأتي تحرك الجهاز الفني في إطار الحرص على تجهيز اللاعب بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن الأهلي يستعد لخوض موسم مزدحم بالبطولات المحلية والقارية، وهو ما يدفع عموتة إلى تجهيز جميع العناصر الجديدة للدخول سريعًا في أجواء الفريق.

وتعول جماهير الأهلي على سفيان بن جديدة لتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها اللاعب، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص المغرب الفاسي، الأمر الذي لفت أنظار مسؤولي القلعة الحمراء ودفعهم لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية وقياسات بدنية فور وصوله، قبل الانتظام في البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني، على أمل تجهيزه للمشاركة في المباريات الودية، ومن ثم الظهور الرسمي مع الفريق مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الأهلي شباب الأهلي يوسف عبدالحفيظ وادى دجلة أحمد عابدين

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