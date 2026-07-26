الأهلي يعين 4 مدربين هولنديين في قطاع الناشئين استعدادًا للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النادي الأهلي اتخذ خطوة جديدة لتطوير قطاع الناشئين، وذلك من خلال التعاقد مع أربعة مدربين من هولندا للعمل داخل القطاع، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

قطاع الناشئين

وبحسب المصدر، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الأهلي لتطوير منظومة الناشئين والاستفادة من المدارس الكروية الأوروبية، بهدف إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على دعم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

ولم تصدر إدارة الأهلي حتى الآن بيانًا رسميًا يكشف عن أسماء المدربين أو تفاصيل مهامهم، بينما يترقب جمهور القلعة الحمراء الإعلان الرسمي عن التعاقدات الجديدة وخطة القطاع للموسم المقبل.