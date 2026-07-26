الجيش اللبناني: قيام إسرائيل بخرق التفاهمات يعرقل إعادة الانتشار بالجنوب

اتهم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، القوات الإسرائيلية بمواصلة اعتداءاتها وخرق التفاهمات القائمة في جنوب لبنان، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تعرقل استكمال انتشار وحداته في المنطقة وفق الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية.

وقال الجيش، في بيان، إن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات تدمير وتجريف للمنازل، بجانب القصف وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة في عدد من المناطق الجنوبية، في انتهاك للتفاهمات والقوانين الدولية.



وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات يحول دون استكمال انتشار الجيش اللبناني في المناطق المحددة ضمن الاتفاق، بما يهدد جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب.



كان الجيش اللبناني قد بدأ، الثلاثاء الماضي، الانتشار في بلدة زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" في جنوب البلاد، تنفيذاً للاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الشهر الماضي، في إطار ترتيبات تهدف إلى تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية.