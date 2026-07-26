وزير الرياضة يوجه اتحاد الجودو بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء المتبادل بين لاعبي مصر والسنغال

وجه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، الاتحاد المصري للجودو لفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن واقعة الاعتداء المتبادل التي حدثت بين لاعبي المنتخبين المصري والسنغالي بعد انتهاء المباراة التي جرت بينهم ببطولة إفريقيا للجودو والتي تستضيفها المغرب.

وشدد وزير الرياضة بضرورة سرعة إجراء التحقيقات وموافاة الوزارة بنتائجها والإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد، وفي حال ثبوت تورط لاعبي المنتخب المصري في الواقعة المشار إليها بعد العرض والتحقيق من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع، وفقا للائحة العقوبات ومدونة السلوك باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك من أجل الحفاظ على صورة مصر ومكانتها في المحافل الدولية والقارية وتحقيق الانضباط السلوكي في أي مشاركة للاعبي المنتخبات المصرية في كافة منافساتهم.