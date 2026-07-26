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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية من ذوي البصائر والدمج والدمج البصري بالقسم الأدبي

أوائل الثانوية الازهرية من ذوو البصائر
أوائل الثانوية الازهرية من ذوو البصائر
إيمان طلعت

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بالأزهر، أسماء أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي لفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، بعد اعتماد النتيجة، وسط إشادة بما حققه الطلاب من تفوق يعكس الإرادة والاجتهاد، وهي كالتالي:-

القسم الأدبي (ذوو البصائر)، جاء الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، من معهد بني سويف بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 534 درجة بنسبة 97.09%، تلاه الطالب عمر ياسر علي عبد الهادي، من معهد محمود أبو العيون بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 532 درجة بنسبة 96.73%، ثم الطالب عمرو تامر السيد محمود، من معهد دكرنس بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الثالث بمجموع 528 درجة بنسبة 96.00%.

وجاء في المركز الرابع الطالب محمد محمود محمد مسعود، من معهد كوم حمادة بمنطقة البحيرة الأزهرية، بمجموع 514 درجة بنسبة 93.45%، بينما حل الطالب عبد الله محمد عبد الستار محمود، من معهد ميت أبو الحسين بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الخامس بمجموع 513 درجة بنسبة 93.27%.

وفي القسم الأدبي (دمج)، حصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، من معهد فتيات السحارة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على المركز الأول بمجموع 496 درجة بنسبة 84.07%، وجاء الطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار حسن، من معهد الشيخ سلطان بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 479 درجة بنسبة 81.19%، فيما حصل الطالب مهند سامح عيد إبراهيم محمد، من معهد أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الثالث بمجموع 467 درجة بنسبة 79.15%.

أما في القسم الأدبي (دمج بصري)، فقد جاءت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، من معهد فتيات القرنة بمنطقة الأقصر الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 508 درجات بنسبة 92.36%، تلتها الطالبة زينات صلاح محمد محمد بكرش، من معهد فتيات بني صريد بمنطقة الشرقية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 504 درجات بنسبة 91.64%.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى أمس اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل، هنأهم خلالها على تفوقهم، وأشاد بما بذلوه من جهد ومثابرة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية، وأن يكونوا نماذج مضيئة في خدمة وطنهم وأمتهم.

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