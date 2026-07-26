بالاسماء.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للعام الدراسي 2026/2025م

أعلن الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية؛ أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للعام الدراسي 2026/2025م، وقد جاءت المراكز الأولى لهذا العام للقسم الأدبي كالآتي:

حصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، الطالبة بمعهد فتيات دمنهور، بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع ٥٨٥ درجة، بنسبة ٩٩,١٥%.

فيما حصلت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، الطالبة بمعهد فتيات الصادق الأمين، بمحافظة الاسكندرية على المركز الثاني بمجموع ٥٨١ بمجموع بنسبة ٩٨,٤٧%.

أما المركز الثالث فقد حصلت عليه الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، بمعهد فتيات إدفينا بالبحيرة، بمجموع ٥٨٠ وبنسبة ٩٨,٣١%.

فيما حصلت على المركز الرابع الطالبة حنان أسامه السيد العراقي العناني بمعهد فتيات أجا بالدقهلية بمجموع ٥٧٩ وبنسبة ٩٨,١٤%.

أما الرابع مكرر فقد حصلت عليه الطالبة سارة جمال محمد بخيت، بمعهد فتيات أولاد إسماعيل بسوهاج بمجموع ٥٧٩ وبنسبة ٩٨,١٤%.

فيما حصلت الطالبة سندس إسلام فرج حسن سلطان بمعهد فتيات دمنهور بالبحيرة على المركز السادس بمجموع ٥٧٨ وبنسبة ٩٧,٩٧%.

أما المركز السابع فقد حصلت عليه الطالبة منار وهدان عبد الغنى عبد المقصود بمعهد فتيات الخراخشة بالشرقية بمجموع ٥٧٦ وبنسبة ٩٧,٦٣%.

فيما حصلت الطالبة إيمان هاني محمود محمد سويلم بمعهد فتيات الهرم بالجيزة على المركز الثامن بمجموع ٥٧٥ وبنسبة ٩٧,٤٦%.

كما حصلت نسيبة محمد عطية مصطفى علواني الطالبة بمعهد فتيات الحصري الخاص لغات بالجيزة على المركز الثامن مكرر وبمجموع ٥٧٥ وبنسبة ٩٧,٤٦%.

أما المركز العاشر فقد حصلت عليه الطالبة بسملة محمد أبو الفتوح أحمد مرسي بمعهد فتيات الحاجة صفية بالقاهرة بمجموع ٥٧٤ وبنسبة ٩٧,٢٩%.

فيما حصلت الطالبة حنين محمد عمر أحمد إبراهيم بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بالشرقية على مركز العاشر مكرر بمجموع ٥٧٤ وبنسبة ٩٧,٢٩%.