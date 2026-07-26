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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الاستثمار في السياحة الأسرع عائدًا على الاقتصاد المصري

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تسهم بشكل مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم جهود التنمية الشاملة.

وقال جابر إن مصر تمتلك ثروة سياحية فريدة لا تضاهيها العديد من دول العالم، بفضل ما تتمتع به من آثار وحضارة عريقة، إلى جانب المقاصد الشاطئية والثقافية والدينية والعلاجية، وهو ما يجعلها قادرة على جذب ملايين السائحين سنويًا إذا استمرت جهود التطوير والترويج بكفاءة.

العائد الاقتصادي للسياحة لا يقتصر على الفنادق

وأضاف أن العائد الاقتصادي للسياحة لا يقتصر على الفنادق وشركات السفر فقط، وإنما يمتد إلى قطاعات النقل والطيران والمطاعم والتجارة والصناعات اليدوية والحرفية، الأمر الذي يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويرفع مستويات الدخل في مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية والمناطق السياحية، وهو ما يتطلب تكثيف الحملات الترويجية في الأسواق العالمية، والتوسع في جذب الاستثمارات السياحية، وفتح أسواق جديدة بما يعزز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وشدد جابر على أن السياحة تعد من أسرع القطاعات القادرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام، بما يسهم في دعم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

واختتم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن مواصلة دعم قطاع السياحة يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.

السياحة الاستثمار الاقتصاد المصري قطاع السياحة

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