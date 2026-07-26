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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنشيط السياحة الأردنية: مصر ضمن الأسواق المستهدفة بمنصة "أهلا "

السياحة الأردنية
السياحة الأردنية
أ ش أ

أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، رمزي المعايطة، أن مصر تأتي ضمن الأسواق العربية الرئيسية التي تستهدفها المنصة الرقمية الجديدة "أهلا بالأردن"، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار الأردنية بالتعاون مع الهيئة والجمعيات السياحية، بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة وتسهيل وصول السائح العربي إلى البرامج والخدمات السياحية.

وقال المعايطة، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن إطلاق المنصة يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية في الأسواق العربية، موضحا أن المنصة تستهدف إلى جانب مصر أسواق فلسطين والعراق وسوريا ولبنان، فضلًا عن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطار خطة لزيادة أعداد السياح العرب خلال الموسم السياحي الحالي.

وأضاف أن منصة "أهلا بالأردن" توفر باقات متنوعة من البرامج السياحية التي تلبي اهتمامات السائح العربي، وتشمل زيارة المواقع الأثرية والطبيعية والسياحية في مختلف محافظات المملكة، من خلال عروض متكاملة تسهل عملية الحجز وتوفر تجربة سياحية متكاملة.

وأشار إلى أن المنصة تقدم برامج سياحية بمدد تتراوح بين 3 و8 أيام، وبأسعار تبدأ من 180 دولارًا للشخص الواحد، وتشمل الإقامة الفندقية، وخدمات النقل، والأدلاء السياحيين، وتذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية، بما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف فئات الزوار العرب.

وأكد المعايطة، أن الأردن يشهد خلال موسم الصيف الحالي زخمًا كبيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والسياحية، بما يعزز جاذبيته أمام الزوار العرب، لافتًا إلى أن أجندة الموسم تتضمن فعاليات بارزة، من بينها مهرجان جرش للثقافة والفنون، وصيف عمّان، وأمواج العقبة، إلى جانب حفلات فنية يحييها نخبة من الفنانين العرب في عمّان وجرش والعقبة والبتراء.

وأوضح أن هذه الفعاليات، إلى جانب ما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية وتاريخية وطبيعية، تمثل عناصر جذب مهمة لاستقطاب مزيد من السياح العرب، وفي مقدمتهم السائح المصري، بما يدعم نمو القطاع السياحي الأردني خلال الموسم الحالي.


 

السياحة الأردنية مصر الأسواق العربية

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