ضبط 122 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (122756) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1095) سائق تبين إيجابية عدد (38) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (430) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (155) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد(6) محكوم عليهم بإجمالى (8) أحكام ، كما تم التحفظ على عدد (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





