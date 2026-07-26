محافظ بورسعيد: إلغاء اللجنة الثلاثية لمرضى الأورام والاكتفاء برأي الطبيب الاستشاري

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حسام صادق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نسرين حسن، مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سحر الجيار، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد.

جاء الاجتماع في إطار استكمال الجهود المتواصلة التي يقودها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، للتيسير على المواطنين والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واستجابةً لما رصده من مطالب وشكاوى المواطنين خلال جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة مع الأهالي.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل و الوفد المرافق لبحث تطوير منظومة العمل

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الجولات الميدانية والاجتماعات المكثفة التي يعقدها المحافظ لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين، ووضع حلول عملية وسريعة تستهدف تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الطبية لأبناء بورسعيد.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وانتهى إلى حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

فيما يتعلق بمرضى الأورام، أكد محافظ بورسعيد إلغاء اللجنة الثلاثية الخاصة بمرضى الأورام، والاكتفاء برأي الطبيب الاستشاري المختص، مشددًا على ضرورة معاملة مرضى الأورام معاملة استثنائية تتناسب مع طبيعة حالتهم الصحية، وعدم إخضاعهم لأي إجراءات أو اشتراطات قد تعوق أو تؤخر حصولهم على الخدمة العلاجية، مع سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم، بما يضمن بدء رحلة العلاج في أسرع وقت.

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجامعة بورسعيد وهيئة الرعاية الصحية للتعاون و التوسع في تقديم خدمات المناظير والغسيل الكلوي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، والاستفادة من الإمكانات الطبية المتاحة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتفعي المنظومة.

وفيما يتعلق بالأدوية غير المتوافرة داخل هيئة الرعاية، فقد تقرر أنه في حالة عدم توافر الدواء، تقوم هيئة الرعاية الصحية بإصدار إفادة رسمية، يتم بموجبها إصدار تذكرة لصرف العلاج الخارجي من الصيدليات المتعاقدة ببورسعيد، بما يضمن استمرار حصول المرضى على العلاج دون تأخير.

كما ناقش الاجتماع ملف متأخرات اشتراكات التأمين الصحي الشامل، حيث تم التوافق على بحث إمكانية مد فترة تقسيط المتأخرات عن المدة المتاحة حالياً، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين وييسر استمرار استفادتهم من خدمات المنظومة.

وكان محافظ بورسعيد اتخذ عدة قرارات في اجتماع سابق مع قيادات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية عقب زياريه لمبنى التأمين الشامل، ومنها تخصيص مقر "مبنى" مؤقت بحي المناخ لتسجيل المستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاشتراكات لحين الانتهاء من المبنى الجديد خلف مستشفى المبرة، وندب 10 عاملين وتجديد ندب المنتدبين من مديرية الشئون الصحية لدعم منظومة العمل وتسريع تقديم الخدمات وتخصيص شباكين لأصحاب الحصص الاستيرادية وإنهاء إجراءاتهم مسبقًا لتقليل التكدس، وبحث 50 أسرة شهريًا وسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل لهم، وحصر غير القادرين والعمالة غير المنتظمة لتوسيع مظلة الحماية الصحية مع تخصيص مكان مستقل للعاملين بالمنافذ داخل وحدات الرعاية الصحية لتيسير استخراج بطاقات التأمين الصحي وإنجاز الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه القرارات جاءت استجابة مباشرة لما تم رصده خلال جولاته الميدانية ولقاءاته مع المواطنين، وضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مؤخرًا لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات تواجه المرضى، وأن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بأبناء بورسعيد.