نقلة حضارية بمنطقة التصنيع.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع «سوق التصنيع الجديد» بحي الضواحي | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمشروع سوق التصنيع الجديد بحي الضواحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية، والوقوف على مستجدات الأعمال الجارية، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والجهات التنفيذية المعنية.

إقامة 48 محل تجاري لتوفير بدائل آمنة للباعة الجائلين وإنهاء المظاهر العشوائية بالمنطقة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ مشروع السوق الحضاري والذي يضم 48 محل تجاري، ويستهدف استيعاب الباعة الجائلين وتنظيم الأنشطة التجارية والحد من الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون رئيس حي الضواحي بسرعة حصر جميع الباعة الجائلين بنطاق المنطقة، لتوفير أماكن حضارية لهم بما يضمن تنظيم الأنشطة التجارية والقضاء على المظاهر العشوائية.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالاستغلال الأمثل لأرض فضاء وغير مستغلة بالمنطقة وتحويلها إلى مسطحات خضراء وباكيات تجارية تخدم المواطنين بما يحقق الاستفادة القصوى من الموقع ويوفر خدمات متكاملة ويضفي طابع حضاري وجمالي على المنطقة.

واطلع المحافظ على معدلات التنفيذ ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد مع تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ تمهيدًا لدخول السوق الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروع سوق التصنيع الجديد يأتي ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية متكاملة تستوعب الباعة الجائلين وتوفر بيئة تجارية منظمة، بالتوازي مع زيادة المسطحات الخضراء وتحسين المشهد الحضاري بما يواكب خطة التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة بمختلف أحياء محافظة بورسعيد.