اتحاد الكرة يُفاضل بين شوقي غريب ومعتمد جمال لقيادة المنتخب الأولمبي.. أمير هشام يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام أن اتحاد الكرة لم يحسم، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وقال، عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على شاشة قناة Modern MTI، إن هناك اتجاهًا داخل اتحاد الكرة لإسناد المهمة إلى شوقي غريب، على أن يتولى تدريب المنتخب الأولمبي إلى جانب عمله مديرًا فنيًا للاتحاد.

وأضاف أن الأفضل لاتحاد الكرة هو البحث عن مدرب آخر لقيادة منتخب مصر الأولمبي، مؤكدًا أن الساحة التدريبية المصرية تضم العديد من الكفاءات التي تستحق الحصول على الفرصة.

وأشار إلى وجود رغبة أيضًا في تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي.

واختتم تصريحاته قائلًا إن معتمد جمال أبلغ اتحاد الكرة بموافقته على تولي المهمة، لكنه أخطر مسؤولي الجبلاية بأنه ينتظر حسم موقف نادي الزمالك، في ظل احتمالية توليه القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، خاصة أن النادي لم يتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد حتى الآن.