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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يُوجّه بإنشاء ساحة انتظار تتسع لـ100 سيارة ومناطق جلوس ولاند سكيب بأرض النجيلة|صور

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب كشافات الإنارة الحديثة "بشارع عاطف السادات"
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب كشافات الإنارة الحديثة "بشارع عاطف السادات"
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد،  أمس، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع غاندي بمنطقة أرض النجيلة، وأعمال تطوير منظومة الإنارة العامة بشارع عاطف السادات بحي الشرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف أحياء المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق.والدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع غاندي بمنطقة أرض النجيلة، حيث تابع معدلات التنفيذ واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمنطقة موجها بتخصيص ساحة انتظار للسيارات تتسع لنحو 100 سيارة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين إلى جانب إنشاء مناطق جلوس، وتنفيذ أعمال اللاند سكيب وزيادة المسطحات الخضراء، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموقع ويضفي مظهر حضاري على المنطقة.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب كشافات الإنارة الحديثة "بشارع عاطف السادات"

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب كشافات الإنارة الحديثة بشارع عاطف السادات، واطلع على نسب التنفيذ، مؤكد علي أهمية دعم منظومة الإنارة العامة بالمحاور والشوارع الرئيسية، بما يعزز من مستوى الأمان ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة استكمال الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ مؤكد استمرار اعمال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الشوارع والمحاور الرئيسية ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد أرض النجيلة

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