تبدأ من 52 ألف ريال.. أسعار هيونداي جراند i10 2026

تضم تشكيلة هيونداي في السوق السعودية مجموعة متنوعة من السيارات، بداية من الطرازات الاقتصادية وصولًا إلى الفئات الأعلى تجهيزًا، وتأتي هيونداي جراند i10 موديل 2026 كأحد أرخص سيارات العلامة الكورية سعرًا هناك، وذلك ضمن فئة السيدان المدمجة.

محرك هيونداي جراند i10 2026

تعتمد هيونداي جراند i10 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

ويولد المحرك قوة تصل إلى 83 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 114 نيوتن متر، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.1 كيلومتر لكل لتر.

كما زودت هيونداي جراند i10 2026بخزان وقود سعته 37 لترًا، في حين تحتاج إلى نحو 14.5 ثانية للتسارع من السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي جراند i10 2026

تصميم هيونداي جراند i10 2026

تأتي هيونداي جراند i10 2026 بأبعاد خارجية تقدر بـ 3,995 مم للطول الكلي، فيما يصل عرضها إلى 1,680 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,510 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,450 مم.

ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 937 كجم، كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية من نوع هالوجين، وترتكز على جنوط ألمنيوم بقياس 14 بوصة في الأمام والخلف، مع تصميم خماسي الأبواب، عند حساب السعة التخزينية الخلفية.

هيونداي جراند i10 2026

تجهيزات هيونداي جراند i10 2026

حرصت هيونداي على تزويد جراند i10 2026 بمجموعة من التجهيزات والتي تشمل وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

هيونداي جراند i10 2026

وتتوفر هيونداي جراند i10 2026 بعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم بعدد من الخصائص، إلى جانب نظام تكييف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، ومرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، فضلًا عن حساسات ركن خلفية تساعد السائق أثناء الاصطفاف.

هيونداي جراند i10 2026

أسعار هيونداي جراند i10 2026 في السعودية

تقدم هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السوق السعودية بفئتين تختلفان في مستوى التجهيزات، حيث يبدأ سعر السيارة من 52,254 ريالا، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 53,404 ريالات.