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إعلامي: أزمة الأجانب في الأهلي «مستمرة» .. وأشرف داري «العقبة الأكبر»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: أزمة الأجانب في الأهلي «مستمرة» .. وأشرف داري «العقبة الأكبر»

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام أن ملف اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي  لا يزال يشكل أزمة، رغم اقتراب السلوفيني نيجك جراديشار من الانضمام إلى نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، واقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن فسخ عقد التونسي محمد الضاوي "كريستو".

وقال، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة قناة Modern MTI، إن الأهلي يتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب ملف اللاعبين الأجانب، مشيرًا إلى أن المغربي رضا سليم يحظى باهتمام النادي المصري، وقد جرى بالفعل تواصل بين الناديين، كما يرغب نادي الجيش الملكي المغربي في استعادة خدمات اللاعب.

وأشار إلى أن جراديشار بات قريبًا من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، مع استمرار المفاوضات بشأن نسبة الراتب السنوي التي سيتحملها كل نادٍ.

وأضاف أن الأزمة الأكبر داخل الأهلي لا تزال تتمثل في ملف المدافع المغربي أشرف داري، الذي يتمسك بالاستمرار مع الفريق، موضحًا أن المفاوضات معه متعثرة بسبب إصراره على الحصول على كامل قيمة عقده عن الموسمين المتبقيين، وهو ما يمثل مبلغًا ماليًا كبيرًا.

واختتم أمير هشام تصريحاته مؤكدًا أن ما حدث في ملف اللاعبين الأجانب يمثل درسًا مهمًا للنادي الأهلي، ويستوجب مراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بأي لاعب أجنبي قبل التعاقد معه، وعلى رأسها تاريخه الطبي وسجل إصاباته، مشيرًا إلى أن حسم ملف أشرف داري يمثل التحدي الأكبر أمام إدارة النادي في الوقت الحالي.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام الأهلي جراديشار سيراميكا كليوباترا كليوباترا

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