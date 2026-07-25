سعر فورد رينجر رابتور 2026 في السوق السعودي

تواصل فورد تعزيز حضورها في فئة شاحنات البيك أب عالية الأداء من خلال فورد رينجر رابتور 2026 في السوق السعودي، حيث تجمع بين القوة والاعتمادية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تجهيزات متطورة وتصميم اقرب للرياضي.

محرك فورد رينجر رابتور 2026

تعتمد فورد رينجر رابتور 2026 على محرك سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.0 لتر مزود بشاحني توربو، ويولد المحرك قوة تصل إلى 392 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 583 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، ، مع الاعتماد على نظام الدفع الرباعي.

فورد رينجر رابتور 2026

تجهيزات فورد رينجر رابتور 2026

زودت فورد رينجر رابتور 2026 بمقاعد مكسوة بالجلد مع إمكانية التعديل الكهربائي، إضافة إلى خاصية تدفئة المقاعد الأمامية، كما يأتي المقود مغطى بالجلد، بينما يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة تدعم تشغيل Apple CarPlay وAndroid Auto، بما يتيح ربط الهواتف الذكية بسهولة، كما تأتي بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.4 بوصة تعرض بيانات القيادة.

فورد رينجر رابتور 2026

وتأتي فورد رينجر رابتور 2026 بنظام صوتي مكون من 8 سماعات، مع إضاءة داخلية محيطية، فضلًا عن نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مزود بفتحات تهوية مخصصة للركاب في الصف الخلفي، مع باقة كبيرة من تقنيات الحماية والأمان.

أبعاد فورد رينجر رابتور 2026

تعتمد رينجر رابتور 2026 على أبعاد خارجية تنتمي إلى فئة البيك أب، إذ يبلغ طولها 5,360 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,028 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,926 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,220 مم، أما وزن السيارة بدون ركاب فيصل إلى 2,430 كجم.

فورد رينجر رابتور 2026

سعر فورد رينجر رابتور 2026 في السعودية

تقدم فورد رينجر رابتور موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 262,870 ريالًا سعوديًا.