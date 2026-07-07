فورد إسكورت مكسيكو 1971 تخطف الأنظار في مزاد للسيارات الكلاسيكية ببريطانيا

تستعد دار تينانتس للمزادات في مقاطعة نورث يوركشاير البريطانية لتنظيم مزاد جديد مخصص للسيارات الكلاسيكية والمقتنيات التراثية المرتبطة بعالم النقل، وذلك يوم 11 يوليو، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء السيارات التاريخية.

ويتصدر المزاد طراز فورد إسكورت مكسيكو موديل 1971، الذي يعد واحدا من أشهر السيارات الرياضية الكلاسيكية التي أنتجتها فورد، بفضل احتفاظه بحالته الأصلية إلى حد كبير، وهو ما يجعله من أبرز القطع المعروضة خلال الحدث.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة قد تحقق سعرا يتراوح بين 37.8 ألفا و43.2 ألف دولار، خاصة أنها لا تزال تحتفظ بوثيقة تسجيلها الأصلية، إضافة إلى سجلات الفحص الفني التي توثق تاريخها، فضلا عن احتفاظها بطلائها الأحمر والأبيض المميز الذي ارتبط بهذه النسخة الشهيرة.

ولا يقتصر المزاد على سيارة فورد فقط، بل يضم مجموعة متنوعة من المركبات التاريخية، من بينها سيارة إم جي ميدجيت موديل 1968 بعد خضوعها لأعمال ترميم وتحديث، وسيارة كليمان بايار العائدة إلى عام 1912 والمصحوبة بملف تاريخي يوثق مسيرتها، إلى جانب دراجة فيلوسيت النارية المصنعة عام 1939.

كما تشمل المعروضات عدد من مضخات الوقود الكلاسيكية واللافتات والقطع التذكارية القديمة المرتبطة بتاريخ صناعة السيارات، وهو ما يمنح المزاد طابعا خاصا يجذب جامعي التحف وعشاق التراث الميكانيكي.

ومن المقرر أن تفتح دار تينانتس أبوابها أمام الزوار لمعاينة جميع القطع المشاركة في المزاد خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو، قبل انطلاق جلسة البيع الرسمية، التي يتوقع أن تستقطب مشاركين ومشترين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة، في ظل الاهتمام المتزايد بسوق السيارات الكلاسيكية النادرة.