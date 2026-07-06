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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
كريم عاطف

كشفت رولز رويس عن أحدث إبداعاتها في عالم السيارات الفاخرة بإطلاق فانتوم ريجاتا، وهي نسخة استثنائية صنعت خصيصا لعميل واحد ضمن برنامج الطلبات الخاصة، واستوحت تصميمها من اليخوت الرياضية الفاخرة التي تشتهر بها السواحل الجنوبية لإنجلترا.

ويأتي هذا الطراز ليؤكد قدرات قسم Bespoke المتخصص في تنفيذ السيارات المصممة حسب رغبة العملاء، حيث يعمل على تطوير نماذج حصرية لا تتكرر، مع منح كل سيارة شخصية مستقلة تعكس ذوق مالكها وتضمن أعلى درجات التفرد.

واستمدت فانتوم ريجاتا ملامحها من المناظر البحرية الخلابة لمنطقة سولنت والممرات المائية المؤدية إلى ميناء تشيتشستر، وهي مناطق ترتبط بتاريخ العلامة البريطانية، ويمكن مشاهدتها من مرتفعات قلعة غودوود التي تعد أحد أبرز مصادر الإلهام لتصاميم رولز رويس.

وجاء الكشف عن السيارة بالتزامن مع فعاليات مهرجان غودوود للسرعة 2026، مستفيدة من الارتباط الوثيق بين الحدث ومقر رولز رويس العالمي في غودوود، حيث يتم تصنيع سيارات العلامة يدويا وفق أعلى معايير الجودة والحرفية.

كما تحمل المنطقة قيمة تاريخية خاصة للشركة، إذ يقع منزل مؤسسها  على الساحل ذاته، على مسافة قصيرة من المقر الحالي للعلامة، وهو ما يعزز ارتباط السيارة بإرث رولز رويس العريق.

وفي المقصورة الداخلية، اعتمدت الشركة على أخشاب الساج الطبيعية المعالجة والمقاومة للرطوبة، وهي المادة المستخدمة عادة في تصنيع أسطح اليخوت الفاخرة، لتمنح الركاب إحساسا يحاكي أجواء الإبحار.

كما زودت المقصورة بجلود فاخرة بدرجات الأزرق البحري والأبيض، في تناغم يعكس الطابع البحري للسيارة ويضفي مستوى استثنائيا من الفخامة والراحة، مع الحفاظ على هوية فانتوم المعروفة.

وأكدت رولز رويس أن مشروع فانتوم ريجاتا يجسد فلسفتها في تحويل السيارة إلى عمل فني متحرك يعكس شخصية مالكه، من خلال تصميمات حصرية ومواد فائقة الجودة يصعب تكرارها.

ولم تكشف الشركة عن سعر السيارة، إلا أنها أوضحت أن النسخة صنعت بالكامل وفق طلب خاص، ما يجعل قيمتها مرتفعة للغاية، لتبقى واحدة من أكثر سيارات رولز رويس تميزا وحصرية في السنوات الأخيرة.

رولز رويس السيارات الفاخرة فانتوم ريجاتا Bespoke رولز رويس فانتوم ريجاتا

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فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
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