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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في منتدى الحضارة الإسلامية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

غادر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في فعاليات المنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية، الذي يُعقد تحت عنوان: «الحضارة الإسلامية: طريق السلام والتسامح والتنوير»، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والعلماء والمفكرين من مصر وعدد من دول العالم الإسلامي.

وتستضيف جمهورية أوزبكستان فعاليات المنتدى خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2026، في عدد من المدن الأوزبكية، من بينها طشقند وسمرقند وترمذ، ويشمل البرنامج جلسات وفعاليات علمية وثقافية رفيعة المستوى، تناقش دور الحضارة الإسلامية في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتنوير، وتعزيز الحوار الحضاري، وصون التراث العلمي والثقافي الإسلامي، وربط هذا التراث بقضايا التعليم والمعرفة والتنمية المعاصرة.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى حضور عدد من الوزراء، ورؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات الإسلامية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والثقافة والفكر والتراث والحضارة الإسلامية، بما يؤكد أهمية المنتدى كمنصة دولية للحوار والتعاون بين دول العالم الإسلامي.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار الدور الذي تضطلع به الدولة في دعم التعاون الإسلامي والدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، لاسيما في ظل تولي مصر رئاسة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، وترؤس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بما يعكس الدور المصري الفاعل في تعزيز حضور مصر بالمحافل الإقليمية والدولية المعنية بالحضارة الإسلامية وقيمها الإنسانية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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