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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ألكسندر فون .. جامعة دمنهور تُسجل إنجازاً علمياً جديداً

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

حصدت الدكتورة هند حسين، الأستاذ المساعد بقسم علوم الأرض بكلية العلوم، زمالة "ألكسندر فون همبولدت" الألمانية المرموقة (برنامج جورج فوستر)، والتي تُعد إحدى أعرق المنح البحثية التنافسية على مستوى العالم، وتُمنح بالتعاون مع الحكومة الألمانية لدعم المشروعات العلمية المبتكرة المتسقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في إنجاز أكاديمي دولي جديد يجسد تميز الكوادر البحثية بجامعة دمنهور.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أن فوز الدكتورة هند حسين لا يمثل تكريما شخصيا وتشريفا أكاديميا فحسب، بل هو إضافة استراتيجية لجامعة دمنهور، وصك جدارة يبرهن على ريادة العقل المصري وقدرته على تفكيك التحديات العلمية المعاصرة وسط منافسة عالمية بالغة الصرامة، كما يبرهن على قوة وتنافسية المنتج البحثي بجامعة دمنهور، ويمثل انعكاسا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في دعم الابتكار.

وأشار "ترابيس" إلى أن انضمام كوادر الجامعة لمؤسسة همبولدت العالمية يمثل اعترافا دوليا بكفاءة علمائها وتميزهم البحثي، مشيرا إلى أن استراتيجية الجامعة تتجاوز النشر العلمي إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل المعرفة التطبيقية، وتحويل الأبحاث إلى حلول مستدامة تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة. مؤكدا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة جامعة دمنهور كمنارة علمية على الخريطة الدولية، ويدعم تصنيفها الأكاديمي العالمي، ويفتح آفاقاً رحبة لعقد شراكات بحثية ونقل التقنيات الحديثة من ألمانيا إلى مصر، مجددا التزام الجامعة بتمكين علمائها لرفع اسم مصر وجامعة دمنهور في المحافل الدولية.

هذا وقد تقدمت الدكتورة جيهان الخضري عميد كلية العلوم، بخالص التهنئة للدكتورة هند حسين ، مشيرة إلى أن هذا الفوز هو ثمرة جهد بحثي دؤوب ومتميز، معربة عن فخرها بأن تكون الدكتورة هند حسين ضمن نخبة الباحثين العالميين في شبكة همبولدت، مؤكدة أن هذه الزمالة ستمكنها من الاندماج في مجتمع علمي دولي رفيع المستوى، وستعود بالنفع المباشر على قسم علوم الأرض وعلى طلاب كلية العلوم من خلال ما ستكتسبه من خبرات وتقنيات حديثة، متمنية لها دوام التوفيق والتميز.

​فيما أعربت الدكتورة هند حسين عن اعتزازها البالغ بتشريف جامعة دمنهور في هذا المحفل الدولي، مؤكدة أن هذا الفوز يبرهن على أن جامعة دمنهور قادرة على فرض تواجدها بامتياز في أرفع المنصات العلمية العالمية، وتقديم أبحاث ذات ثقل تنافسي عالمى ، ​لافتة إلى أن مشروعها البحثي في مجال علوم الأرض لا يستهدف مجرد التنظير الأكاديمي، بل يركز على تطبيق حلول تكنولوجية وجيولوجية متطورة غير مسبوقة تسهم مباشرة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية، مؤكدة أن تواجدها في ألمانيا سيكون بمثابة "جسر معرفي" لنقل أدق وأحدث التقنيات المختبرية والتحليلية إلى مختبرات جامعة دمنهور لخدمة الطلاب والباحثين.

ألكسندر فون همبولدت برنامج جورج فوستر الحكومة الألمانية

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