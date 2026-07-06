الوكالة اللبنانية: مصدر ينفي تسليم إسرائيل لائحة بأسماء ضباط لمنع وجودهم في الجنوب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مصدرا رسميا معنيا، نفى صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن “تسلّم الجانب اللبناني لائحة إسرائيلية تضم أسماء ضباط في الجيش اللبناني، بينهم ضباط كبار، مع مطالب بمنع وجودهم الميداني في جنوب لبنان؛ بذريعة تسريب معلومات إلى حزب الله”.

وأضافت الوكالة، أن فريق Factcheck-Lebanon في وزارة الإعلام اللبنانية، أوضح- بعد التحقق من صحة المعلومات والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة- أن الجيش اللبناني لم يتسلّم أي لائحة من هذا النوع، نافياً بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة.

وأكدت المراجع الرسمية أن ما يُنشر حول تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع انتشارهم في الجنوب هو “خبر مضلل ومفبرك وعارٍ من الصحة”، داعيةً إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.