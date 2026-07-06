أنغام: تشرفت بالمشاركة والاحتفال بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية لمصر

عبرت الفنانة أنغام عن فخرها بالمشاركة في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، والتي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت أنغام رسالة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، قالت فيها: “تشرفت بالمشاركة والاحتفال بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية… تحيا مصر”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، في العاصمة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال توقيعه وثيقة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية: “باسم شعب مصر العظيم ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى.. نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، لتكون صرحًا لشعب مصر العظيم، يجسد دور مصر كقوة سلام واستقرار ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وقواته المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وبكفاءة، باستخدام احدث نظم التكنولوجيا المتطورة، وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويصب في تأمين مقدراتها، حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ودائما وأبدا وبالله العظيمحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.