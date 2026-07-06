مبابي يفتح النار على عضوة مجلس الشيوخ بباراجواي

فتح كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا النار على عضوة مجلس الشيوخ في باراجواي.

وكتب كيليان مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: مدام سيليست أماريلا، أنتِ امرأة بائسة وغير جديرة بوظيفتك.

وواصل مبابي: أنتِ لا تمثلين باراجواي، هذا البلد الذي سالت عرقه من أجل الشغف والشرف طوال المنافسة بأكملها.

وأكمل: بسبب عدم وعيكِ وتطرفكِ العنصري الوقح، نسي العالم بأسره الرحلة والجهد التاريخي الذي بذله لاعبوكِ خلال هذه البطولة العالمية، ليحل محلها سيدة غير كفؤة تعكس أسوأ صورة ممكنة عن بلدها.

وأتم: لن أترك أبدًا لأشخاص مثلها حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في أنحاء العالم.

تصريحات عضو مجلس الشيوخ بباراجواي

وقالت في وقت سابق سيليستي أماريا عضوة مجلس الشيوخ عن مبابي، عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: هذا الهمجي لم يتعلم حتى الكتابة، وبدلًا من حليب الأم كان يرضع جوز الهند، وأكثر الكائنات ثقافة سمعها في حياته كانت الشمبانزي.

وواصلت: هو كاميروني مستعمر يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، حديث نعمة، متغطرس وقبيح.

وأتمت: الشيء الوحيد الذي نلومه على لاعبي منتخبنا هو أنهم لم يصفعوه على وجهه بقوة في نهاية المباراة.