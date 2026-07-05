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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي: أصبحت حديث الساعة في مصر.. وسعيد لأن ركلتي ساعدت الفراعنة على التأهل

مبابي
مبابي
حسن العمدة

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن كواليس طريفة ربطته بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، مؤكدًا أنه شعر بسعادة كبيرة بعدما علم أن إحدى لقطاته الفنية ساهمت في استعداد لاعبي الفراعنة.

وقال مبابي: "كنا قد خرجنا من التدريبات، فقال لي مساعد المدرب: كيليان، أنت حديث الساعة في مصر".

وأضاف: "أخبرني أن الركلة التي سجلتها في مرمى ليفانتي أمام الحارس ماتيو رايان قام لاعبو منتخب مصر بدراستها، ونجحوا بالفعل في تنفيذها خلال مباراتهم".

وتابع قائد المنتخب الفرنسي: "عندما عدنا إلى الفندق شاهدت الملخص بالفعل، وكان من الرائع أن أعرف أنني ساهمت ولو بشكل غير مباشر في فوزهم".

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر سيكون خصمًا قويًا للأرجنتين، وأتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم بكأس العالم".

الفرنسي كيليان مبابي كيليان مبابي منتخب مصر

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