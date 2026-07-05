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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحولت لكتلة لهب.. مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة اشتعلت بها النيران بالساحل الشمالي

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

شهد الطريق أمام سيرك كيميت ومنطقة مارينا 7 بالساحل الشمالي حادث انقلاب سيارة، أسفر عن اشتعال النيران بها بالكامل، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4  آخرين.

بلاغ بالحادث 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب السيارة واشتعالها بالكامل.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

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