مفاجأة قبل مواجهة مصر امام استراليا.. المهاجم تيتي ينجي يعتنق الإسلام

أعلن «تيتي ينجي» مهاجم منتخب أستراليا اعتناقة الإسلام قبل مواجهة مصر في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وحكى «تيتي» عن تحوّله الروحي بطريقة طبيعية وعفوية تماماً دون أي ترتيبات مسبقة؛ إذ قرر اللاعب في أحد الأيام الذهاب إلى المسجد المحلي في مدينته «أديلايد» «أستراليا» برغبة محضة في الاستكشاف، ورؤية كيف يؤدي المسلمون صلاتهم ومراقبة الأجواء الروحية واليقين العقائدي داخل بيوت الله عن قرب، بعد أن تملكه الاقتناع الفكري ببساطة تعاليم الإسلام.

ويلتقي اللاعب بـ «الداعية الإسلامي العالمي» الشهير المفتي إسماعيل مينك في المسجد بأستراليا لإلقاء خطبة الجمعة؛ وقادت الأقدار اللاعب للقاء المفتي مباشرة وسط تدافع الجماهير لالتقاط الصور ويقول انه هناك صافحته، ونظر إليّ وسألني مباشرة: هل نطقت بالشهادة بعد؟، فأجبته: «بعد ما عرفت الحقيقة، أنا لا أستطيع قول لا»، ونطقت بالشهادة معه فوراً هناك.. نعم، لقد كان أمراً هيستيريا ومذهلاً.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل ما حدث …



