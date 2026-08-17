ياسين مرعي: عموتة يطالبنا بالتركيز والتغطية وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية

كشف ياسين مرعي مدافع النادي الأهلي، عن أبرز تعليمات الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، للاعبي خط الدفاع خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يركز بشكل كبير على التغطية والتركيز وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية.

وقال مرعي: «المدرب يتحدث معنا دائمًا عن التغطية، فإذا تقدم أحد اللاعبين يجب أن يكون الثلاثة الآخرون جاهزين للتغطية».

وأضاف: «يؤكد علينا دائمًا ضرورة أن نكون في حالة تركيز وقوة وألا نمنح المنافس فرصة للتفكير أو اللعب بأريحية، وهذه من أكثر الأمور التي يتحدث معنا عنها».

وأوضح مدافع الأهلي، أن المنافسة القوية داخل الفريق تساعد جميع اللاعبين على التطور، في ظل رغبة كل لاعب في حجز مكانه بالتشكيل الأساسي.