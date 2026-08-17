طلبات إمام عاشور الأخيرة للتجديد مع الأهلي.. وقونيا سبور يستعد لتتقديم عرض جديد

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل المفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور نجم الفريق لتجديد التعاقد خلال الفترة الماضية.

وقال كريم رمزي في تصريحاته : إمام عاشور لا يعرف ماذا يريد ، مرة يخبر الاهلي برغبته في الاحتراف ثم يرسل رسائل برغبته في البقاء مع الفريق مع زيادة العرض المالي.

وأضاف: وكيل اللاعب طلب زيادة راتبه سواء راتب الفئة الأولى أو زيادة عقد الإعلانات.

وأوضح: قونيا سبور ينوي تقديم عرض جديد للتعاقد مع إمام عاشور وأخر عرض كان بقيمة 4ونصف مليون دولار وخلال ساعات سيكون عرض بقيمة 5 أو 6 مليون.

واختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا : الأهلي سيرفض العرض الجديد إلا في حال وصول عرض بقيمة 10 مليون دولار لكن الوقت الحالي وبعد بيان الأهلي بعد مناقشة عروض سيكون من الصعب الموافقة على رحيل أي لاعب.