ريهام حمدي: الأهلي يطالب غزل المحلة بتقييم خسائر الكشف عن قيمة صفقة محمود صلاح

كشفت ريهام حمدي أن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي غزل المحلة، بسبب تصريحات شريف الخشاب، المدير الرياضي للنادي، التي أفصح خلالها عن القيمة المالية لصفقة محمود صلاح.

محمود صلاح

وأوضحت أن الأهلي كان قد وضع شرطًا جزائيًا في عقد الصفقة يُلزم غزل المحلة بعدم الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة، وهو ما تم مخالفته بعد تصريحات المدير الرياضي.

وأضافت ريهام حمدي أن الأهلي طالب في خطابه بعقد جلسة مع مسؤولي غزل المحلة، من أجل تقييم الخسائر الخاصة بالإفصاح عن قيمة الصفقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ينص عليه العقد.