محدش حجز مكانه.. عموتة يشعل المنافسة بين الشناوي وشوبير

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن رؤية الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حراسة مرمى الفريق.

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وأوضح رمزي أن عموتة يحاول إيصال رسالة واضحة إلى الثنائي، مفادها أنه لا يوجد في الوقت الحالي حارس مرمى أساسي وآخر بديل، مؤكدًا أن المنافسة بينهما مفتوحة، وهو ما ينطبق على جميع مراكز الفريق.

وقال كريم رمزي إن عموتة يدرك جيدًا قيمة الثنائي، ويعمل على استعادة محمد الشناوي من الناحيتين الذهنية والفنية، خاصة في ظل التاريخ الكبير الذي يمتلكه الحارس مع الأهلي والمنتخب المصري.

وفي الوقت نفسه، يقدّر المدير الفني بشكل كبير المستوى الذي قدمه مصطفى شوبير خلال الفترة الأخيرة، ويرى أن الحارس الشاب يستحق المنافسة والحصول على فرصته وفقًا لمستواه وجاهزيته.

وأشار رمزي إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي لاعب ضمن مكانه بشكل نهائي في تشكيل الأهلي، سواء في مركز حراسة المرمى أو أي مركز آخر، مؤكدًا أن عموتة يعتمد على الجاهزية والأداء داخل التدريبات باعتبارهما المعيار الأساسي لاختيار التشكيل.

وتأتي سياسة عموتة في إطار خلق منافسة قوية بين جميع لاعبي الأهلي، ورفع مستوى التركيز داخل الفريق، قبل خوض منافسات الموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن وفقًا للجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب.