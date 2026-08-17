عموتة يراهن على زيزو في وسط الملعب.. وثنائي مفاجأة بجواره

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن إعجاب حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي يقدمه أحمد سيد زيزو خلال معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

وأكد رمزي ، أن عموتة مقتنع بشكل كبير بإمكانيات زيزو، مشيرًا إلى أن المدير الفني يرى أن اللاعب يقدم مستويات رائعة للغاية خلال فترة الإعداد، كما أبدى سعادته بتوظيفه في مركز لاعب الوسط رقم 8.

وأوضح كريم رمزي، أن عموتة تلقى آراءً تفيد بأن زيزو يكون أكثر تأثيرًا عندما يشارك في مركز الجناح، إلا أن المدير الفني أُعجب بما يقدمه اللاعب في وسط الملعب، خاصة إلى جانب علي محمود، الذي يحظى هو الآخر بإعجاب المدرب.

وأشار رمزي ، إلى أن عموتة يرى حتى الآن أن أفضل ثلاثي في خط وسط الأهلي يتكون من مروان عطية وأحمد سيد زيزو وعلي محمود، في ظل المردود الذي قدمه الثلاثي خلال فترة الإعداد.

ويواصل الأهلي تحضيراته للموسم الجديد من خلال معسكر الإعداد، وسط محاولات من الجهاز الفني للوصول إلى أفضل تشكيل وطريقة لعب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.