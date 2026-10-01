سعر الدولار اليوم.. ارتفاع جديد في 10 بنوك بنهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 في 10 بنوك، بقيم تراوحت بين 26 و36 قرشًا، مقارنة بمستويات الإغلاق في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفقًا للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

وسجلت أسعار العملة الأمريكية تحركًا صعوديًا متفاوتًا بين البنوك، فيما تصدر بنك الإسكندرية قائمة الزيادات المسجلة بقيمة 36 قرشًا للشراء والبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل زيادة بقيمة 26 قرشًا.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

جاءت تحركات سعر الدولار في البنوك العشرة بنهاية تعاملات اليوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.40 جنيه للشراء، و52.50 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

وتوضح هذه البيانات أن الارتفاع لم يكن موحدًا في جميع البنوك، إذ اختلفت قيمة الزيادة المسجلة من بنك إلى آخر، بينما تراوحت الزيادة الإجمالية بين 26 قرشًا و36 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الدولار يتحرك صعودًا أمام الجنيه

جاء ارتفاع سعر الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات الخميس مقارنة بمستويات أمس، وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف وتطورات مؤشرات النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وتعكس أسعار البنوك المعلنة مستويات التداول في نهاية تعاملات اليوم، مع اختلاف السعر من بنك إلى آخر بحسب حركة التعاملات وسياسات التسعير المعلنة لدى كل مصرف.

ويواصل المتعاملون متابعة سعر العملة الأمريكية بصورة يومية، خاصة مع ارتباط الدولار بالعديد من المعاملات التجارية والاقتصادية، إلى جانب تأثيره على أسعار عدد من السلع والخدمات التي تتأثر بتكلفة الاستيراد.

الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 55.07 مليار دولار

وفي سياق المؤشرات المرتبطة بالنقد الأجنبي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وفق البيانات الواردة.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة رصيد الاحتياطيات الدولية خلال الفترة المذكورة، وهو أحد المؤشرات التي تتابعها الأسواق عند تقييم تطورات وضع النقد الأجنبي في مصر.

ويأتي تغير الاحتياطيات بالتزامن مع متابعة حركة موارد النقد الأجنبي المختلفة، ومن بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد سجلت نموًا خلال السنة المالية 2025/2026 مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، وفق البيانات الواردة، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتحظى هذه التدفقات باهتمام كبير في مؤشرات النقد الأجنبي، باعتبارها أحد مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد، كما ترتبط حركة التحويلات بتطورات تعاملات القطاع المصرفي وسوق الصرف.



متابعة سعر الدولار في البنوك

ويظل سعر الدولار من أبرز مؤشرات سوق الصرف التي تحظى بمتابعة يومية من جانب المتعاملين، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع بين البنوك.

وتظهر بيانات نهاية تعاملات الخميس ارتفاع العملة الأمريكية في البنوك العشرة محل المقارنة، بقيم تراوحت بين 26 قرشًا و36 قرشًا مقارنة بإغلاق أمس.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك العشرة عند 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجلت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة سعرًا موحدًا عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وتستمر حركة سعر الدولار في البنوك في التأثر بتطورات سوق الصرف وحركة موارد النقد الأجنبي، فيما تظل الأسعار قابلة للتغير على مدار جلسات التداول وفقًا لمستجدات التعاملات