أسعار العملات اليوم الخميس.. تعرف على سعر الدولار واليورو والريال السعودي

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس.

وجاءت أسعار العملات وفقًا للرصد كالتالي:

الدولار الأمريكي

سجل سعر الشراء 51.91 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.05 جنيه.

اليورو

بلغ سعر الشراء 58.96 جنيه، وسجل سعر البيع 59.13 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الشراء 68.98 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 69.19 جنيه.

الريال السعودي

بلغ سعر الشراء 13.82 جنيه، وسجل سعر البيع 13.86 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الشراء 14.13 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.17 جنيه.

وتختلف أسعار صرف العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات السوق، كما قد تتغير الأسعار على مدار اليوم بحسب حركة التعاملات.