سعر الدولار اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار بالبنوك بعد تراجع 14 قرشًا

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد أن شهد تراجعًا بمتوسط 14 قرشًا بنهاية تعاملات أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في آخر تحديث معلن بالبنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 51.93 جنيه.

أقل سعر للدولار في البنوك اليوم

سجل أقل سعر للدولار نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة التالية، ليسجل الدولار نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

وسجل الدولار نحو 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع في بنك البركة، بينما بلغ نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية وHSBC.

سعر الدولار في أغلب البنوك

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك عند مستوى 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع، ومن بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبيت التمويل الكويتي، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري العربي.

وسجل الدولار نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنكي نكست وسايب.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك نحو 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء بنك فيصل الإسلامي في المرتبة التالية، ليسجل الدولار نحو 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه

يأتي استقرار الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد تراجعه بمتوسط 14 قرشًا أمام الجنيه على مستوى البنوك بنهاية تعاملات أمس، لتستمر تحركات سعر الصرف في نطاقات متقاربة بين البنوك الحكومية والخاصة.