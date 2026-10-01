قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«تحديات ارتفاع منسوب البحر غير المرئية».. تفاصيل كلمة وزير الري بالمنتدى الأورومتوسطي
لن يشارك أمام جنوب إفريقيا .. أحمد جلال: لا توجد أزمة بين صلاح وحسام.. وهذه حقيقة ما حدث
تفاصيل كلمة ترامب بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق ورسائله حول المرحلة المقبلة
سعر الدولار اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار بالبنوك بعد تراجع 14 قرشًا
توجيهات رئاسية.. «الوزراء» يخصص جلستين للصحة والتحول الرقمي بمؤتمر أكتوبر
سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
هيئة الدواء تحذر من منتجات غير مسجلة على مواقع التواصل.. عقوبات تصل إلى حجب المنصات
خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار بالبنوك بعد تراجع 14 قرشًا

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد أن شهد تراجعًا بمتوسط 14 قرشًا بنهاية تعاملات أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في آخر تحديث معلن بالبنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 51.93 جنيه.

أقل سعر للدولار في البنوك اليوم

سجل أقل سعر للدولار نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة التالية، ليسجل الدولار نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

وسجل الدولار نحو 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع في بنك البركة، بينما بلغ نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية وHSBC.

سعر الدولار في أغلب البنوك

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك عند مستوى 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع، ومن بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبيت التمويل الكويتي، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري العربي.

وسجل الدولار نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنكي نكست وسايب.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك نحو 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء بنك فيصل الإسلامي في المرتبة التالية، ليسجل الدولار نحو 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه

يأتي استقرار الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد تراجعه بمتوسط 14 قرشًا أمام الجنيه على مستوى البنوك بنهاية تعاملات أمس، لتستمر تحركات سعر الصرف في نطاقات متقاربة بين البنوك الحكومية والخاصة.

الدولار اسعار الدولار سعر الدولار الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

إنستاباي

إنستاباي يعمل بشكل طبيعي.. حقيقة العطل وسبب توقف الخدمة

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

الباقيات الصالحات.. علي جمعة يوضح سر فضلها وما يبقى للإنسان بعد موته

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد