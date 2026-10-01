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ايصالات سداد المصروفات ورسوم الامتحانات|أبرز الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 تنبيهات هامة للطلاب لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2027

استمارة الشهادة الإعدادية 2027
استمارة الشهادة الإعدادية 2027
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك ، 10 تنبيهات هامة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2027 بالتزامن مع بدء اتاحة التسجيل اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم ، وتمثلت تلك التنبيهات فيم على فيس بوك ،ا يلي :

  •  التأكد من كتابة الإسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد
  •  كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد والتأكد من صحه البيانات المدونة في الإستمارة( عنوان - تليفون - وظيفة الأب ......)
  • كود الطالب مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية او الاستمارة (رقم الطالب)
  • استخدام الصورة بخلفية بيضاء علي الاستمارة والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة .
  •  عدم طبع الإستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة لأن عند اعطاء أمر تأكيد او طباعة لن يتم تغيير أي بيانات مرة اخري
  •  في حالة وجود بيان غير واضح للطالب ، عليه التوجه للمدرسة
  •  طباعة الاستمارة ألوان وتصوير نسخه أخري
  •  طالبات المنازل نفس الإجراءات ارجو إبلاغ السيبر او عند تفعيل الاستمارة كتابة في البيانات منازل .
  • تفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص يتم من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:
    https://office365.emis.gov.eg/ 
  •  بعد الطباعة يتم الإحتفاظ بالإستمارة حتى نشر تعليمات أخرى ، ويرجى عدم كتابة او تدبيس اي صور نهائي

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 

يمكن الآن الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

 البريد الإلكتروني الموحد

وقبل الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد أولاً أن يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:
https://office365.emis.gov.eg/ 

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  .. تعليمات التسجيل

* يجب مراجعة جميع البيانات الظاهرة بإستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.


*يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية


* يجب رفع الصورة الشخصية والمستفدات المطلوبة وفقا للمواصفات والصوابط الحددة على النظام


* في حالة وجود أي خطا أو اختلاف في البيانات بتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المخنصة. وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة، عن خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.


* بعد التأكد من صحة واكتمال جميع الببانات. يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة 

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 استمارة الشهادة الإعدادية الإعدادية 2027 الإعدادية

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