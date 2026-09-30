قبل إتاحتها.. تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا لمديريات التربية والتعليم، استعداداً لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2027.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الرسمي المرسل لمديريات التربية والتعليم ، إنه في ضوء إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، وحرصا على ضمان دقة واكتمال بيانات الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 وسلامة إجراءات التسجيل يرجى التنبيه المشدد على جميع الإدارات التعليمية والمدارس والطلاب بضرورة الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الآتية:

- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط.

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع المخصص لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر الرابط، ويتم استكمال إجراءات الدخول والتسجيل وفقا للتعليمات المعلنة على النظام، مع مراعاة ما يلي: