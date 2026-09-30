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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل إتاحتها.. تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا لمديريات التربية والتعليم، استعداداً لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2027.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الرسمي المرسل لمديريات التربية والتعليم ، إنه في ضوء إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، وحرصا على ضمان دقة واكتمال بيانات الطلاب المتقدمين لـ  امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 وسلامة إجراءات التسجيل يرجى التنبيه المشدد على جميع الإدارات التعليمية والمدارس والطلاب بضرورة الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الآتية:

- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط.

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع المخصص لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر الرابط، ويتم استكمال إجراءات الدخول والتسجيل وفقا للتعليمات المعلنة على النظام، مع مراعاة ما يلي:

  •  مراجعة جميع البيانات الظاهرة باستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.
  •  استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية.
  •  رفع الصورة الشخصية والمستندات المطلوبة وفقا للمواصفات والضوابط المحددة على النظام.
  •  في حالة وجود أي خطأ أو اختلاف في البيانات يتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المختصة، وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة من خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.
  •  بعد التأكد من صحة واكتمال جميع البيانات يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
  •  يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال منافذ التحصيل المعتمدة والمتعاقدة مع الوزارة، ومنها: البريد المصري - فوري - إي فاينانس، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات المالية المنظمة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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