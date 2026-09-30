قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائبة بالشيوخ تنتقد كثرة التقييمات: الأم أصبحت تجلس 24 ساعة أمام الكتب
تعافي أسعار الذهب في مصر .. والجرام عيار 24 يُسجّل 7011 جنيهًا
موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
من الحوثيين إلى طهران .. «نيوزويك»: 7 كوارث فجّرتها حرب ترامب على إيران
وزيرة التنمية المحلية: تغيير كبير شهدته القرى المصرية.. ولا عشوائيات في مصر
النفط يعود للصعود بعد تعثر مفاوضات حرب إيران .. برنت يتجاوز 103 دولارات
أحمد السيد: يجب دعم حمزة عبدالكريم .. والأهلي قد يتعاقد مع حسام عبدالمجيد
صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء
الاتحاد الأوروبي يُحذّر من «شتاء صعب» بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
الرياض تنفي عقد أي لقاء بين مسئولين سعوديين وإسرائيليين
وزير الدفاع الباكستاني: سنستخدم أي وسيلة متاحة لحماية المملكة العربية السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن الميلاتونين، وهو مكمل غذائي شائع يُستخدم للمساعدة على النوم، قد يكون له تأثير آخر يتمثل في تخفيف الألم لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام الظهر المزمنة، إلى جانب تحسين جودة النوم.

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ويُعرف الميلاتونين بأنه هرمون ينتجه الجسم بصورة طبيعية، ويساعد على تنظيم الساعة البيولوجية ودورة النوم والاستيقاظ، كما يتوافر في صورة مكملات تُستخدم على نطاق واسع للمساعدة على النوم.

وبحسب ما نشرته صحيفة Daily Mail، حلل الباحثون نتائج 23 تجربة سريرية شملت 2028 مشاركًا من عدة دول، وكان المشاركون يعانون من آلام مزمنة أو يتعافون من عمليات جراحية، من بينها جراحات استبدال المفاصل وإجراءات متعلقة بالعمود الفقري.

وتم تقسيم المشاركين عشوائيًا إلى مجموعات تلقت الميلاتونين، أو دواءً وهميًا، أو علاجًا آخر للألم، مثل المسكنات الشائعة ومن بينها الإيبوبروفين.

وقام الباحثون بتقييم شدة الألم باستخدام مقاييس رقمية مختلفة، ثم جمعوا النتائج وتحويلها إلى مقياس موحد من صفر إلى 100، لتسهيل مقارنة التغير في شدة الألم بين المجموعات.

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

الميلاتونين خفض الألم بنحو 9 نقاط

وأظهرت النتائج أن تناول الميلاتونين أدى في المتوسط إلى خفض شدة الألم بنحو 9 نقاط على مقياس من صفر إلى 100، وهي نسبة وصفها الباحثون بأنها مشابهة للانخفاض في الألم المرتبط ببعض المسكنات التقليدية.

لكن تأثير الميلاتونين في تخفيف الألم لم يظهر بالطريقة نفسها لدى جميع المشاركين، إذ أشارت النتائج إلى أن التحسن كان أوضح لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات شبيهة بالتهاب المفاصل.

وشملت الحالات التي تناولتها الدراسات آلام أسفل الظهر، والتهاب المفاصل العظمي، والألم العضلي الليفي، بالإضافة إلى أشخاص كانوا يتعافون من عمليات مثل استبدال المفاصل وجراحات العمود الفقري.

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

علاقة بين النوم والألم

لم يقتصر تأثير الميلاتونين في الدراسات على الألم فقط، إذ لاحظ الباحثون أيضًا تحسن جودة النوم لدى المشاركين.

وأوضح الباحثون أن الألم المزمن واضطرابات النوم يرتبطان ببعضهما البعض؛ فالألم قد يؤدي إلى النوم بصورة سيئة، بينما يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة الإحساس بالألم، وهو ما قد يخلق حلقة مفرغة بين الألم واضطراب النوم.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، كانجتشاو وو، إن الميلاتونين يبدو أنه يستهدف كلا الجانبين، أي الألم واضطرابات النوم، وهو ما قد يجعله محل اهتمام لدى الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ما جرعة الميلاتونين المستخدمة في الدراسة؟

اختلفت جرعات الميلاتونين وتوقيت تناوله بين الدراسات وفقًا للحالة التي كان المشاركون يعالجونها.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام العضلات والعظام المزمنة، كانت الجرعة المستخدمة عادةً نحو 3 ملليجرامات يوميًا، بينما تلقى الأشخاص الذين كانوا يتعافون من العمليات الجراحية جرعة تعادل ضعف ذلك في بعض الدراسات.

وكان الميلاتونين يُتناول بصورة منتظمة خلال فترة الليل، أي قبل النوم بنحو ساعة.

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

هل يمكن اعتبار الميلاتونين علاجًا للألم؟

أكد الباحثون أن نتائج الدراسة لا تشير إلى وجود جرعة واحدة مناسبة لجميع المرضى، كما أن الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من الدراسات لتحديد أفضل الجرعات والتوقيتات المناسبة لمختلف أنواع الألم المزمن.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة ينبغي أن يناقشوا استخدام الميلاتونين مع الطبيب، خاصة أن المكملات الغذائية ليست مناسبة بالضرورة لجميع الأشخاص وقد تتداخل مع بعض الأدوية أو الحالات الصحية.

وتُستخدم المسكنات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين، ضمن الخيارات الشائعة للتعامل مع بعض أنواع الألم، إلى جانب أدوية أخرى قد تُستخدم في الحالات الأكثر شدة.

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

الميلاتونين والنوم

ويُعد تنظيم النوم أحد الأدوار الأساسية للميلاتونين، إذ يساعد الهرمون الطبيعي الجسم على معرفة موعد الاستعداد للنوم.

ويحتاج معظم البالغين إلى نحو 7 ساعات من النوم ليلًا، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، بينما تحدث خلال النوم عمليات إصلاح وتجديد مهمة داخل الجسم.

الميلاتونين فوائد الميلاتونين الميلاتونين والألم الميلاتونين والتهاب المفاصل علاج آلام المفاصل آلام الظهر المزمنة التهاب المفاصل آلام أسفل الظهر الميلاتونين والنوم تحسين جودة النوم علاج الألم المزمن مكملات النوم الميلاتونين قبل النوم دراسة عن الميلاتونين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

هيدي كرم

«ما يهمش حد واحنا عيلة مختلطة ».. هيدي كرم ترفض الإجابة عن سؤال ديانتها

السيسي

الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات

الخبز

بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

ترشيحاتنا

جوهر نبيل وياسر إدريس

جوهر وإدريس يخططان لجيل الأولمبياد.. وزير الرياضة في ضيافة «الأولمبية» لبحث برامج إعداد المنتخبات

ياسر ابراهيم

أحمد حسن يكشف تطورات إصابة ياسر إبراهيم وموقفه من مباراة القمة

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

بالصور

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

كيف نتخلص من جلد الوزة نهائيا؟.. يصيب 40% من البالغين

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

طريقة عمل الفراخ البلدي بحشوة الأرز والكبد والقوانص .. بلمسة نوبية

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد