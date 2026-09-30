قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النفط يعود للصعود بعد تعثر مفاوضات حرب إيران .. برنت يتجاوز 103 دولارات
أحمد السيد: يجب دعم حمزة عبدالكريم .. والأهلي قد يتعاقد مع حسام عبدالمجيد
صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء
الاتحاد الأوروبي يُحذّر من «شتاء صعب» بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
الرياض تنفي عقد أي لقاء بين مسئولين سعوديين وإسرائيليين
وزير الدفاع الباكستاني: سنستخدم أي وسيلة متاحة لحماية المملكة العربية السعودية
وليد صلاح عبداللطيف: حسام حسن لازم ياخد باله من تصريحاته.. وحمزة عبدالكريم أصبح مشروع برشلونة
«سياسة هتدّيني كام» .. عبد الواحد السيد: لن أستغرب حال انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي
انفجارات تهز كييف .. روسيا تشن هجوماً باليستياً مُباغتاً بعد إطلاق 100 مسيّرة في 24 ساعة
«الألسنة سكتت دلوقت» .. «شبانة»: حمزة عبدالكريم أحد اكتشافات حسام حسن
كيف نتخلص من جلد الوزة نهائيا؟.. يصيب 40% من البالغين
كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء .. احرص على دأب الصالحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يعود للصعود بعد تعثر مفاوضات حرب إيران .. برنت يتجاوز 103 دولارات

سفينة تعبر مضيق هرمز
سفينة تعبر مضيق هرمز
خاطر عبادة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وبينما تدفع قطر نحو محادثات سلام، وذلك عقب تراجع الأسعار في الجلسة السابقة بفعل انتعاش الإمدادات من الشرق الأوسط.

برنت يتجاوز 103 دولارات وغرب تكساس يقترب من 90 دولاراً

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.14 دولار أو 1.11% لتصل إلى 103.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً أو 0.38% إلى 89.72 دولاراً.

ويتجه برنت نحو مكاسب شهرية بنحو 14%، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو، بينما يسير غرب تكساس نحو صعود 4% بعد تجاوزه 106 دولارات لأول مرة منذ مايو.

 خطة أمريكية لتخفيف أسعار الديزل قبل الانتخابات

واتسع الفارق بين المؤشرين القياسيين هذا الشهر إلى أوسع نطاق في 4 أشهر، مع متابعة المتداولين لخطط أمريكية محتملة لتقييد صادرات الديزل، ما قد يخلق فائضاً محلياً ويدفع المصافي لمعالجة كميات أقل من الخام.

ويدرس ترامب السماح ببيع الديزل المصبوغ بالأحمر بدلاً من حظر التصدير لتخفيف الأسعار على المستهلكين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقال شاول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة في MST Marquee: "المزيد من الأدلة على تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز والأمل في بدائل لتقييد تصدير الديزل الأمريكي وعدم وجود تصعيد إيراني ملموس خلال 24 ساعة الماضية أدى لانخفاض طفيف"، مضيفاً أن الوضع "لا يزال متقلباً والخدمات اللوجستية للنفط مكلفة ومحدودة".

ترامب: لم أقدم لهم أي شيء

وأعلنت قطر أمس الثلاثاء أملها في أن تؤدي جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إلى انفراجة، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "نتبادل الرسائل بين الأطراف ونعمل على إيجاد أرضية مشتركة لاتفاق ينقذنا جميعاً من تداعيات الصراع".

إلا أن ترامب نفى تقريراً لموقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين استعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل خطوات ملموسة من طهران بشأن برنامجها النووي، وكتب على تروث سوشيال: "هذا غير صحيح. لم أقدم لهم أي شيء".

انتعاش الإمدادات من الشرق الأوسط يضغط على الأسعار

واستأنفت السعودية يوم الثلاثاء تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد استئناف عمليات خط أنابيب الشرق والغرب، وارتفعت صادرات الخام من منتجي الشرق الأوسط في سبتمبر إلى 16.328 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير.

مخزونات أمريكية متباينة بانتظار البيانات الرسمية

وقالت مصادر بالسوق نقلاً عن معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام والبنزين ارتفعت بينما انخفضت مخزونات المشتقات الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الخام 1.02 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 25 سبتمبر، بانتظار البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسعار النفط خام برنت الخام الأمريكي حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

هيدي كرم

«ما يهمش حد واحنا عيلة مختلطة ».. هيدي كرم ترفض الإجابة عن سؤال ديانتها

السيسي

الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات

الخبز

بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

ترشيحاتنا

وزير المالية

وزير المالية: تنمية الموارد عنصر أساسي لتحقيق خفض الدين العام وتمويل خطط التنمية

السيسي

سليمان جودة: ضخامة اجتماع الرئيس السيسي تحمل رسائل مهمة للحكومة والمواطنين

وزير المالية

كجوك: الدولة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة الممولين لزيادة موارد الدولة

بالصور

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

كيف نتخلص من جلد الوزة نهائيا؟.. يصيب 40% من البالغين

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

طريقة عمل الفراخ البلدي بحشوة الأرز والكبد والقوانص .. بلمسة نوبية

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

فريق مصري دولي يحصد المركز الأول وجائزة الجمهور في تحدّي الابتكار المفتوح بالدنمارك

مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار
مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار
مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد