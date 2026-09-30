النفط يعود للصعود بعد تعثر مفاوضات حرب إيران .. برنت يتجاوز 103 دولارات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وبينما تدفع قطر نحو محادثات سلام، وذلك عقب تراجع الأسعار في الجلسة السابقة بفعل انتعاش الإمدادات من الشرق الأوسط.

برنت يتجاوز 103 دولارات وغرب تكساس يقترب من 90 دولاراً

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.14 دولار أو 1.11% لتصل إلى 103.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً أو 0.38% إلى 89.72 دولاراً.

ويتجه برنت نحو مكاسب شهرية بنحو 14%، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو، بينما يسير غرب تكساس نحو صعود 4% بعد تجاوزه 106 دولارات لأول مرة منذ مايو.

خطة أمريكية لتخفيف أسعار الديزل قبل الانتخابات

واتسع الفارق بين المؤشرين القياسيين هذا الشهر إلى أوسع نطاق في 4 أشهر، مع متابعة المتداولين لخطط أمريكية محتملة لتقييد صادرات الديزل، ما قد يخلق فائضاً محلياً ويدفع المصافي لمعالجة كميات أقل من الخام.

ويدرس ترامب السماح ببيع الديزل المصبوغ بالأحمر بدلاً من حظر التصدير لتخفيف الأسعار على المستهلكين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقال شاول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة في MST Marquee: "المزيد من الأدلة على تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز والأمل في بدائل لتقييد تصدير الديزل الأمريكي وعدم وجود تصعيد إيراني ملموس خلال 24 ساعة الماضية أدى لانخفاض طفيف"، مضيفاً أن الوضع "لا يزال متقلباً والخدمات اللوجستية للنفط مكلفة ومحدودة".

ترامب: لم أقدم لهم أي شيء

وأعلنت قطر أمس الثلاثاء أملها في أن تؤدي جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إلى انفراجة، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "نتبادل الرسائل بين الأطراف ونعمل على إيجاد أرضية مشتركة لاتفاق ينقذنا جميعاً من تداعيات الصراع".

إلا أن ترامب نفى تقريراً لموقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين استعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل خطوات ملموسة من طهران بشأن برنامجها النووي، وكتب على تروث سوشيال: "هذا غير صحيح. لم أقدم لهم أي شيء".

انتعاش الإمدادات من الشرق الأوسط يضغط على الأسعار

واستأنفت السعودية يوم الثلاثاء تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد استئناف عمليات خط أنابيب الشرق والغرب، وارتفعت صادرات الخام من منتجي الشرق الأوسط في سبتمبر إلى 16.328 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير.

مخزونات أمريكية متباينة بانتظار البيانات الرسمية

وقالت مصادر بالسوق نقلاً عن معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام والبنزين ارتفعت بينما انخفضت مخزونات المشتقات الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الخام 1.02 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 25 سبتمبر، بانتظار البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.