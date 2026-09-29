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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليمان جودة: ضخامة اجتماع الرئيس السيسي تحمل رسائل مهمة للحكومة والمواطنين

السيسي
السيسي
شيماء جمال

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة وعدد من العُمد والمشايخ، اكتسب أهمية خاصة بسبب ضخامة الحضور وتنوع المشاركين.

وأوضح "جودة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن حجم الاجتماع وتركيبة الحضور يدفعان إلى التساؤل حول الملفات التي ناقشها، خاصة أن البيان الرسمي الصادر بشأنه تضمن، بحسب وصفه، عناوين وموضوعات مهمة تحمل عددًا من الرسائل.

وأشار إلى أن من أبرز الرسائل التي توقف عندها ما يتعلق بتأكيد امتلاك مصر موارد وإمكانات كبيرة، والحاجة إلى تحسين استغلالها، موضحًا أن الرئيس وجه هذه الرسالة بصورة مباشرة إلى الحكومة.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة يمثل أهمية خاصة، بما يساعد على توفير احتياجات الدولة التمويلية دون اللجوء بصورة مستمرة إلى المواطنين للحصول على موارد إضافية عند الحاجة إلى التمويل.

ولفت إلى أهمية حضور عدد من العُمد والمشايخ في الاجتماع، معتبرًا أن الاستماع إليهم والاستماع إلى وجهة نظرهم يمثلان عنصرًا مهمًا في فهم أوضاع المواطنين في الريف والقرى، وتعزيز التواصل معهم والتعامل مع احتياجاتهم وقضاياهم.

وأشار إلى أن هذا التواصل يمكن أن يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين في القرى والأرياف، ومواجهة محاولات التأثير عليهم أو استغلال بعض القضايا والمشكلات.

كما تطرق إلى أهمية ما أثير خلال الاجتماع بشأن دور المساجد والكنائس في نشر الوعي، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للمؤسسات الدينية في دعم الوعي العام والتواصل مع المواطنين.

مصر السيسي اجتماع الرئيس القوات المسلحة الشرطة

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