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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كرم جبر: الرئيس السيسي دعا إلى تماسك الجبهة الداخلية في ظل خطورة الأوضاع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء جمال

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة حمل عددًا من الرسائل المهمة في ضوء التطورات والتحديات التي تشهدها البلاد والمنطقة.

وأوضح "جبر" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن من أبرز الرسائل التي طرحها الرئيس خلال الاجتماع الدعوة إلى تماسك الجبهة الداخلية، في ظل ما وصفه بخطورة الأوضاع والتحديات المحيطة بالدولة المصرية، مؤكدًا أهمية وحدة الصف وتعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات الراهنة.

وأشار إلى أن التحذير من الأزمات التمويلية كان من النقاط التي لفتت انتباهه خلال الاجتماع، إلى جانب ما طرح بشأن السياسة التعليمية، باعتبار أن هذه الملفات ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأضاف جبر أن الرئيس السيسي وجه رسالة إلى الحضور بشأن ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، والتحدث معهم بلغة واضحة يفهمونها، بعيدًا عن الخطاب الذي يقتصر على النخبة.

وأكد أن الرسالة تضمنت أهمية أن يتسم الخطاب الموجه إلى المواطنين بالمصداقية والوضوح، وأن يكون قريبًا من واقعهم واهتماماتهم، بما يسهم في تعزيز الثقة والتواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع

الرئيس السيسي كرم جبر القوات المسلحة الشرطة الأزمات التمويلية

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