الرئيس السيسي لعمدة قرية السرارية: هل عندكم زواج قاصرات؟.. الأخير: مفيش الكلام ده

قال عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط بالمنيا، “أعرب عن تقديري لدعوة العمد للمشاركة في هذا الاجتماع للمرة الأولى”.

وتابع عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط بالمنيا، أن هناك تحديات كبيرة وشائعات كتيرة مغرضة وعملنا فعاليات واتفقنا على الرد على شائعة.

وأكمل عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط بالمنيا، أنه تم تشكيل لجنة من المثقفين في القرية واتفقت على الرد على كل الشائعات، مشيرا إلى العمل الجيد يرد على الشائعات.

فيما وجه السيسي له سؤالا عن زواج الفتيات صغار السن، ليرد عليه: "الحمدلله مافيش عندما الكلام ده ياريس".