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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمدة السرارية بالمنيا يكشف تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي مؤكدا أننا نواجه الشائعات بالعمل والإنجاز على أرض الواقع..صور

العمدة وفائي مكادي
العمدة وفائي مكادي
ايمن رياض

اكد وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إنه تحدث بكل حرية ودون رهبة خلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلسي الوزراء والمحافظين وعدد من العمد والمشايخ، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد حضور 14 عمدة، ممثلين عن 4500 عمدة على مستوى الجمهورية وكان اول من تحدث منهم .

وأوضح عمدة السرارية،  أن حديثه أمام الرئيس تناول عددًا من المبادرات والجهود التي يتم تنفيذها داخل القرية لخدمة الأهالي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها دعم المواطنين وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.
وأشار إلى تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم داخل القرية، شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي، حيث تقدم للمشاركة نحو 1300 متسابق، قبل إجراء التصفيات واختيار 130 متسابقًا للمشاركة في المرحلة النهائية والتكريم.

وأضاف أن أهالي القرية قدموا مساعدات لـ150 أسرة من الأسر المستحقة للدعم، بإجمالي نحو 600 شخص.

وتابع مكادي أن القرية شكلت لجنة من المثقفين للتعامل مع الشائعات والرد عليها، لافتًا إلى أن العمل والإنجاز الحقيقي على أرض الواقع يمثلان أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات.

واستعرض عمدة السرارية أمام الرئيس عددًا من المبادرات الأخرى، من بينها حصر أعداد الأطفال الأيتام داخل القرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، إلى جانب الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات.

وأكد أهمية تكاتف أبناء المجتمع للتعامل مع القضايا التي تمس حياة الأسر والأطفال، مشيرًا إلى أن المبادرات التي يتم تنفيذها داخل القرية تستهدف تحقيق أكبر قدر من الدعم للأهالي وتحسين مستوى الحياة.

وأعرب عمدة السرارية عن تقديره لدعوة العمد للمشاركة في اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها المرة الأولى التي تتم فيها دعوتهم للمشاركة في اجتماع بهذا الشكل، مؤكدًا أن اللقاء أتاح لهم فرصة لعرض ما يتم تنفيذه على أرض الواقع داخل قراهم.

واشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما عرضه عمدة قرية السرارية من جهود ومبادرات لخدمة الأهالي، مؤكدًا أن ما يقوم به يمثل نموذجًا إيجابيًا يمكن الاحتذاء به في خدمة المواطنين.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بتأكيد حرصه على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، أخذًا في الاعتبار أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مُشددًا على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.

وأكد الرئيس أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها حدوث اِنكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى 15 عامًا، مضيفًا أن التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها
 

المنيا عمدة السرارية سمالوط الرئيس عبد الفتاح السيسي

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