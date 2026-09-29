حسن الخاتمة.. وفاة مسن خلال الصلاة داخل مسجد بإحدى قرى مغاغة في المنيا

شهد مركز مغاغة شمال المنيا، واقعة مؤثرة، بعدما توفي مسن خلال أدائه الصلاة داخل أحد مساجد القرية، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي القرية.

وقال الشيخ رضا توفيق، إمام مسجد، إن الحاج رجب . م . ع توفي خلال الركعة الثانية من صلاة المغرب أمس ، مشيرًا إلى أن الراحل كان حريصًا على أداء الصلوات، ومحبًا للمسجد وأهل القرآن.

وأضاف توفيق، أن الراحل كان يعمل سائقًا، واعتاد التطوع لخدمة المسجد، والمشاركة في تنظيفه والعناية بدورات المياه دون مقابل، في إطار حرصه الدائم على خدمة بيت الله

ويعرف الحاج رجب بين أهالي القرية بطيبته وهدوئه، فضلًا عن مواظبته على الصلاة وحضور مجالس الوعظ، مشيرًا إلى أنه كان شديد التأثر عند سماع المواعظ والقرآن.

وعن اللحظات الأخيرة في حياته، قال الشيخ رضا توفيق إن الراحل كان يؤدي الركعة الثانية من صلاة المغرب، وفارق الحياة داخل المسجد وأن الله أحسن خاتمته.

