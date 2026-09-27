إصلاح كسر ماسورة مياه 8 بوصة بكورنيش النيل شمال المنيا

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 8 بوصة بكورنيش النيل شمال المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا .

وجرى الدفع بالمعدات اللازمة والفرق الفنية والمختصين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع الكسر، وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة انتظام الخدمة.

وأكد الدكتور سعيد محمد على سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو أعطال يتم رصدها.

