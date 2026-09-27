فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نشرت المطربة نانسي عجرم، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة لافتة.

إطلالة نانسي عجرم

وأطلت نانسي عجرم، مرتدية فستانا باللون الفضي، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نانسي عجرم أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور المطربة نانسي عجرم