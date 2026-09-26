نسرين طافش تودع الصيف بإطلالة ملفتة.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال الأستمتاع بإجازاتها في إحدى الفنادق.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود ونسقت معه قميص طويل باللون الأبيض البسيط أيضا.

أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الغير مبالغ فيها.