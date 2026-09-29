قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مع تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد
الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد
وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة
إسلام صادق: المنتخب الوطني يستعيد بريقه
بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا
الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات
مفتي الجمهورية: الإمام الطيب أعاد للأزهر هيبته وللخطاب الديني توازنه وللضمير الإنساني صوته
الرئيس السيسي عن التطورات بالمنطقة: ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع
الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة.. رسائل مهمة بشأن الاقتصاد والسلام وأمن مصر
الرئيس السيسي: مصر خسرت 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السجن 15 عامًا لدجال صوّر سيدة في أوضاع مخلة في ملوي بالمنيا

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم
ايمن رياض

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبد العظيم، ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم «أ. ر. ف. ج»، وقضت مجددًا بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه بتهديد وابتزاز سيدة وزوجها بصور ومقاطع خاصة، وإزعاجهما باستخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بقصد ارتكاب الجرائم.


تعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر 2025، بدائرة مركز ملوي جنوب المنيا، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهديد المجني عليهما «ع. ع. ع. أ» وزوجها «أ. م. ع. س» كتابة، عن طريق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بنشر صور ومواد خاصة بالمجني عليها، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو الاستجابة لطلب إقامة علاقة جنسية.

كما أسندت إليه النيابة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية إلى المجني عليهما دون موافقتهما، بما يمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة والقيم الأسرية، فضلًا عن إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على تطبيق «واتساب» بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام.

ووفقًا لما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، كانت المجني عليها تعاني من أعراض مرضية، ولجأت إلى المتهم بعدما علمت بأنه يدعي قدرته على علاج ما يُعتقد أنه سحر أو أعمال.

وأفادت المجني عليها، حسب ما ورد في الحكم، بأنها ذهبت إلى منزل المتهم لتلقي العلاج، وهناك قدم لها مشروبًا بعد أن قرأ عليه بعض الكلمات، وما أن تناولته حتى شعرت بدوار وفقدت وعيها ونامت.

وأضافت أن المتهم استغل حالتها وقام بتصويرها في أوضاع مخلة، ثم استخدم تلك الصور والمقاطع لاحقًا في تهديدها وابتزازها.

وأوضحت التحقيقات، بحسب أسباب الحكم، أن المتهم تواصل مع المجني عليها لاحقًا وهددها بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها، وطالبها بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، كما طلب منها الاستجابة لطلبات أخرى.

وذكرت المجني عليها أنها دفعت للمتهم مبلغًا قدره 5 آلاف جنيه، إلا أن تهديداته لم تتوقف، وواصل مطالبتها بمبالغ مالية أخرى، حتى وصل المبلغ الذي طلبه إلى 15 ألف جنيه.

وانتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم والقضاء مجددًا بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا عن الاتهامات المسندة إليه.
 

المنيا محكمة الجنايات المتهم ملوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

ارشيفية

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الأرض الزراعية

مركز المناخ يحذر: بداية أكتوبر مرحلة حاسمة للمحاصيل بين الصيف والخريف

الأرصاد

الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة صباحًا وليلاً وارتفاع درجات الحرارة نهارًا خلال الأيام المقبلة

الاجتماع الوزاري للمياه لمنطقة المتوسط إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه”

وزير الري يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول مخرجات الاجتماع الوزاري للمياه لمنطقة حوض المتوسط

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد