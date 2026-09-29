في جولة مفاجئة.. وكيل تعليم المنيا يشدد على الانضباط ويحيل بعض المخالفيـن للتحقيق

أجرى صابر زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جولة تفقدية بعدد من مدارس المنيا الجديدة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ورصد مستوى الانضباط والحضور والإشراف، إلى جانب متابعة البرامج العلاجية وجاهزية المدارس وأعمال الدهانات.

وشملت الجولة مدرسة حي القرنفل للتعليم الأساسي، ومدرسة الـ404 فدان للتعليم الأساسي، ومدرسة ابني بيتك الرسمية للغات، ومدرسة الامتداد 840 فدان، ومدرسة شباب التحرير الابتدائية.

واستهل زيان جولته بتفقد المدارس والاطلاع على سير العمل داخل الفصول، ومتابعة انتظام الطلاب ومستوى الإشراف، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

وشدد خلال الجولة على أن الانضباط داخل المدرسة يبدأ من المتابعة الفعلية اليومية، سواء فيما يتعلق بحضور الطلاب وانتظامهم أو أداء المعلمين والعاملين ومتابعة الفصول، مؤكدا أن وجود أي خلل في منظومة المتابعة لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرا شكليا.

كما تابع موقف الغياب وانتظام الطلاب، ووجه بضرورة حصر حالات الغياب بصورة دقيقة، ومتابعة أسبابها، والتعامل معها أولا بأول، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الورقية، مع التأكيد على التواصل مع أولياء الأمور وفقا للقواعد المنظمة.

كما شدد على ضرورة وجود متابعة حقيقية داخل المدارس والفصول، والتأكد من قيام المسؤولين بأدوارهم، وسرعة التعامل مع أي ملاحظة تظهر أثناء اليوم الدراسي، بما يحافظ على انتظام العمل، مؤكدا ضرورة أن تكون خطط الدعم مرتبطة بنتائج التقييمات والمستوى الفعلي لكل طالب، وأن تتم متابعة أثر البرامج العلاجية بصورة مستمرة، وصولا إلى تحسن حقيقي في مستوى الطلاب.

وتفقد وكيل وزارة التعليم أعمال وتجهيزات المدارس، ووجه بالاهتمام بأعمال الدهانات والصيانة والمظهر العام للفصول والمرافق، والحفاظ على جاهزية البيئة المدرسية بما يليق بالطلاب والعاملين، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات تؤثر على الشكل العام أو كفاءة المكان.

ورصد وكيل الوزارة عددا من الملاحظات المتعلقة بالأداء والانضباط، وشدد على ضرورة تصحيحها وعدم تكرارها، مؤكدا أن المتابعة الميدانية ليست لرصد الملاحظات فقط، وإنما للتأكد من معالجتها وتحويل التوجيهات إلى إجراءات فعلية داخل المدرسة ، مقررا بإحالة بعض المخالفين إلى التحقيق، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة، تأكيدا على أن الالتزام بالتعليمات والانضباط في أداء المهام مسؤولية مباشرة، وأن أي مخالفة تثبت يتم التعامل معها بالإجراء المقرر.

