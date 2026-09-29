تحقيقا للسيولة المرورية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا حملاتها الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والشوارع بصورة آمنة ومنظمة.

وفي ملوي ومغاغة، نفذت الوحدات المحلية حملات موسعة، امتدت إلى عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، لرصد ورفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، خاصة إشغالات الباعة الجائلين وإشغال الطريق، مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات.

وفي بني مزار، أسفرت حملة مكبرة عن تنفيذ 40 إزالة إدارية وتحرير 5 محاضر إشغال طريق، مع استمرار أعمال المتابعة اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها. كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص حملة موسعة استهدفت الإشغالات والتعديات على الشوارع وحرم الطريق العام، وأسفرت عن رفع المخالفات وآثار إشغالات الباعة الجائلين، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل محافظة المنيا تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المراكز والمدن، مع عدم السماح بعودة الإشغالات أو التعديات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

